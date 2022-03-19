Появилось видео победы бойца MMA Харитонова над американцем в боксерском бою

Боец Харитонов победил американца Скотта раздельным решением судей в боксерском поединке

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов одержал победу над американцем Маликом Скоттом в боксерском поединке в супертяжелом весе на турнире РЕН ТВ. Видео доступно на YouTube-канале вещателя.

Бой прошел в Белоруссии и завершился победой россиянина раздельным решением судей. Поединок продлился все шесть раундов.

Харитонов провел 41 бой по правилам MMA, на его счету 31 победа и восемь поражений. Еще два поединка признаны несостоявшимися. На профессиональном ринге он одержал три победы в трех поединках. Скотт в последний раз боксировал в ноябре 2016 года. В активе американца 38 побед, четыре поражения и одна ничья.

14 марта Харитонов вызвал на поединок бойца MMA Александра Емельяненко. Спортсмен предложил оппоненту подраться на голых кулаках без судьи.

