Харитонов предложил Александру Емельяненко бой на голых кулаках

Боец ММА Харитонов захотел подраться с Александром Емельяненко на голых кулаках без судьи

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов вызвал на бой Александра Емельяненко. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен предложил оппоненту подраться на голых кулаках без судьи. «Правила — не бить в пах, не тыкать в глаза, но чтобы не было рядом рефери и нам дали хотя минут 20 боя без остановки. Хочется такой бой, чтобы кто-то остался лежать», — добавил Харитонов.

41-летний спортсмен выразил уверенность, что такой бой заинтересует многих людей. «Думаю, такой формат поединка можно было бы организовать — выйдет из клетки только один», — добавил россиянин.

Харитонов провел 41 бой по правилам MMA, на его счету 31 победа и восемь поражений. Еще два поединка признаны несостоявшимися. В 2006 году спортсмен проигрывал Александру Емельяненко нокаутом. На счету 40-летнего бойца 38 поединков, 28 побед, девять поражений и одна ничья.