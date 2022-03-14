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Харитонов предложил Александру Емельяненко бой на голых кулаках

Боец ММА Харитонов захотел подраться с Александром Емельяненко на голых кулаках без судьи

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов вызвал на бой Александра Емельяненко. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен предложил оппоненту подраться на голых кулаках без судьи. «Правила — не бить в пах, не тыкать в глаза, но чтобы не было рядом рефери и нам дали хотя минут 20 боя без остановки. Хочется такой бой, чтобы кто-то остался лежать», — добавил Харитонов.

41-летний спортсмен выразил уверенность, что такой бой заинтересует многих людей. «Думаю, такой формат поединка можно было бы организовать — выйдет из клетки только один», — добавил россиянин.

Харитонов провел 41 бой по правилам MMA, на его счету 31 победа и восемь поражений. Еще два поединка признаны несостоявшимися. В 2006 году спортсмен проигрывал Александру Емельяненко нокаутом. На счету 40-летнего бойца 38 поединков, 28 побед, девять поражений и одна ничья.

Алексей Гусев
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