Более 19 тысяч домов и соцобъектов Донецка лишились электричества

В ДНР заявили об оставшихся без электричества 19 тысячах абонентов Донецка

Более 19 тысяч домов и соцобъектов Донецка лишились электричества в результате боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал министерства угля и энергетики ДНР в воскресенье, 20 марта.

В сообщении ведомства указывается, что утром в Донецке были обесточены, в частности, 16 котельных, 16 школ, две больницы и 19,1 тысячи бытовых абонентов Ворошиловского и Киевского районов электросетей.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) южнее Донецка.

В тот же день штаб территориальной обороны ДНР отчитался о том, что общее число перешедших под контроль республики городов, поселков и деревень в Донбассе составило 98.