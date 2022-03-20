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Более 19 тысяч домов и соцобъектов Донецка лишились электричества

В ДНР заявили об оставшихся без электричества 19 тысячах абонентов Донецка

Фото: Shutterstock

Более 19 тысяч домов и соцобъектов Донецка лишились электричества в результате боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал министерства угля и энергетики ДНР в воскресенье, 20 марта.

В сообщении ведомства указывается, что утром в Донецке были обесточены, в частности, 16 котельных, 16 школ, две больницы и 19,1 тысячи бытовых абонентов Ворошиловского и Киевского районов электросетей.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) южнее Донецка.

В тот же день штаб территориальной обороны ДНР отчитался о том, что общее число перешедших под контроль республики городов, поселков и деревень в Донбассе составило 98.

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Евгений Шульгин
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