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Четыре человека погибли под Харьковом из-за обстрелов ВСУ

РИА Новости сообщает о гибели 4 человек, включая ребенка, под Харьковом из-за обстрела ВСУ

Фото: Oleksandr Lapshyn / Reuters

Четыре человека, включая ребенка и беременную женщину, погибли в селе Липцы под Харьковом в четверг, 17 марта, из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщил РИА Новости глава общественной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев, находящийся в составе народного ополчения.

По его словам, врачи и очевидцы сообщили, что снаряд разорвался рядом с местной больницей.

«Погибли четыре человека, в том числе беременная женщина с ребенком неродившимся, еще один ребенок и пожилая женщина», — сказал Моисеев.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Украина продолжает цинично нарушать договоренности по гуманитарным коридорам.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Марина Совина
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