На Чернобыльской АЭС провели частичную ротацию персонала

«Энергоатом» сообщил о частичной ротации персонала на ЧАЭС, за день выведены 64 человека

На Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) провели частичную ротацию персонала. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский «Энергоатом».

«20 марта в конце дня проведена частичная ротация персонала ЧАЭС», — говорится в сообщении.

Также в «Энергоатоме» уточнили, что была проведена эвакуация людей. За день выведены 64 человека, на замену им отправились 46 добровольцев-работников станции.

Ранее в марте директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук рассказал, что российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС. Главные усилия направлены на то, чтобы не допустить провокаций со стороны украинских националистических сил, подчеркнул Полищук.

