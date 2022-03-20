Большунов занял шестое место в гонке преследования на турнире «Олимпийцы России»

Александр Большунов финишировал шестым в пасьюте на турнире «Олимпийцы России»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял шестое место в гонке преследования на 15 километров классическим стилем на турнире «Олимпийцы России». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования прошли в воскресенье, 20 марта, в Кирово-Чепецке (Кировская область). Победу одержал Илья Прошкин, преодолевший дистанцию за 38 минут и 33,6 секунды. Вторым с отставанием в 36,2 секунды стал Савелий Коростелев. Тройку сильнейших замкнул Илья Семиков, проигравший 45,4 секунды.

Большунов уходил на дистанцию с трехминутным отставанием, так как не участвовал в гонке с раздельным стартом, по итогам которой формировался список участников пасьюта. Победителю Прошкину он проиграл две минуты и девять секунд.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.