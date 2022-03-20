Кадыров назвал самое опасное оружие

Глава Чечни Кадыров назвал правду самым опасным оружием российских и донецких бойцов

Рамзан Кадыров заявил, что вооруженные правдой российские и донецкие бойцы не могут не победить. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это самое опасное оружие, против которого бессильна любая армия!», — отметил он, добавив, что бомбежки и превосходящая сила противника не могут пересилить боевой дух солдат. «Посмотришь на неунывающие лица этих бойцов, которые, несмотря на бесконечные разрывы бандеровских снарядов и града пуль, продолжают гордо смотреть смерти в лицо, подшучивать над ней, подбадривать друг друга и наводить страх на бандитскую нечисть, и душа радуется», — признался глава Чечни.

19 марта Кадыров заявил о прибытии на Украину целого батальона добровольцев для участия в специальной операции России. При этом, указал политик, «каждый из них ценой своей жизни готов стоять на защите угнетенных бандеровцами жителей». До этого он обратился «ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам» на Украине, призвав их сложить оружие. «Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры», — сказал Кадыров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чеченские военные достойно выполняют свои задачи на Украине. «Еще раз хочу сказать, что ваши военнослужащие выполняют свой воинский долг перед Родиной, так же, как и их товарищи по оружию, в высшей степени достойно», — сказал Путин и пообещал позвонить Кадырову отдельно.