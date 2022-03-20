Британский боец поблагодарил Дагестан после победы в дебютном поединке в UFC

Британский боец Мухаммад Мокаев поблагодарил Дагестан после победы в дебютном бою в UFC

Британский боец смешанного стиля (ММА) дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев прокомментировал победу в дебютном поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова передает «Чемпионат.com».

«Я люблю тебя, Великобритания, и спасибо большое, Дагестан. Я люблю вас всех», — поблагодарил Мокаев. Он вспомнил, как в 2018 году написал главе UFC Дэйне Уайту, что в течение четырех лет будет выступать в промоушене. «Это сообщение все еще у тебя в директе, Дэйна, проверь. И вот я здесь», — поделился спортсмен.

19 марта 21-летний Мокаев одержал победу над американцем Коди Дерденом. Он вынудил 30-летнего соперника сдаться за 58 секунд. Поединок проходил в Лондоне в рамках турнира UFC Fight Night 204.

Мокаев известен по выступлениям в организации Brave FC. В профессиональных MMA он одержал семь побед в семи поединках.