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Бывшему игроку «Реала» разбили лицо брошенным с трибуны телефоном

Экс-игроку «Реала» Силве разбили лицо брошенным с трибуны во время матча телефоном

Фото: Silvio Avila / Getty Images

Полузащитник бразильского «Гремио» Лукас Силва получил травму лица во время матча. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время встречи чемпионата штата с «Интернасьоналом». Игроку разбили лицо в кровь брошенным с трибуны мобильным телефоном. В результате футболист получил рассечение и был заменен.

29-летний Силва — экс-игрок мадридского «Реала». Также он выступал за французский «Марсель».

14 марта российский вратарь «Флориды Пантерс» Сергей Бобровский получил шайбой по лицу во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Инцидент произошел во время встречи против «Лос-Анджелес Кингс». Бобровский в этот момент находился на скамейке запасных. После окончания матча тренер команды Эндрю Брюнетт подтвердил, что хоккеист не получил серьезных повреждений.

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Дарья Коршунова
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