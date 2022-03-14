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Российский вратарь НХЛ получил шайбой по лицу на скамейке запасных

Российский вратарь НХЛ Сергей Бобровский получил шайбой по лицу на скамейке запасных

Фото: Jim Rassol-USA TODAY Sports / Reuters

Российский вратарь «Флориды Пантерс» Сергей Бобровский получил шайбой по лицу во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Florida Hockey Now.

Инцидент произошел во время встречи против «Лос-Анджелес Кингс». Бобровский в этот момент находился на скамейке запасных. После окончания матча тренер команды Эндрю Брюнетт подтвердил, что хоккеист не получил серьезных повреждений.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Кингс». Победитель встречи определился в серии буллитов.

В текущем сезоне Бобровский провел за «Пантерс» 41 игру. На его счету 30 победных встреч и 102 пропущенные шайбы.

Бобровский выступает за команду из Флориды с 2019 года. Всего он провел за клуб 122 матча, где в среднем за игру пропускал 2,9 шайбы.

Дарья Коршунова
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