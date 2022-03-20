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Спорт

Шлеменко заявил о желании UFC уменьшить число россиян в организации

Александр Шлеменко заявил, что в UFC стало очень много российских бойцов

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко заявил о том, что в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) cтало очень много его соотечественников. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению спортсмена, у промоушена есть желание уменьшить число россиян. «Такое количество, скорее всего, не нужно организации. Вот они и ставят их друг с другом. Хотя, может быть, другие бойцы отказываются драться с нашими», — добавил Шлеменко.

19 марта в рамках предварительного карда турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне россиянин Сергей Павлович победил соотечественника Шамиля Абдурахимова техническим нокаутом.

Главным событием вечера стал бой россиянина Александра Волкова против Тома Аспиналла. Поединок завершился победой британского спортсмена в первом раунде болевым приемом.

Алексей Гусев
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