Шлеменко заявил о желании UFC уменьшить число россиян в организации
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко заявил о том, что в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) cтало очень много его соотечественников. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению спортсмена, у промоушена есть желание уменьшить число россиян. «Такое количество, скорее всего, не нужно организации. Вот они и ставят их друг с другом. Хотя, может быть, другие бойцы отказываются драться с нашими», — добавил Шлеменко.
19 марта в рамках предварительного карда турнира UFC Fight Night 204 в Лондоне россиянин Сергей Павлович победил соотечественника Шамиля Абдурахимова техническим нокаутом.
Главным событием вечера стал бой россиянина Александра Волкова против Тома Аспиналла. Поединок завершился победой британского спортсмена в первом раунде болевым приемом.