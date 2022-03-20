Глава МИД Турции заявил о сближении позиций Москвы и Киева

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о сближении позиций Москвы и Киева по важным вопросам

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о сближении позиций Москвы и Киева по важным вопросам, в том числе критическим, передает турецкая газета Hurriyet.

«Есть сближение позиций обеих сторон по важным вопросам, в том числе критическим. В частности, мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы нужно решать на уровне руководителей», — сказал министр.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил убежденность в возможности достичь мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, вопрос заключается лишь в том, когда и каким образом будет достигнуто дипломатическое урегулирование.

16 марта Чавушоглу заявил, что Анкара готова провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на турецкой территории. Он отметил, что Турция с готовностью станет принимающей стороной.