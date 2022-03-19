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Турция выразила убежденность в мирном соглашении между Киевом и Москвой

Представитель президента Турции Калын заявил, что мир между Киевом и Москвой возможен

Фото: Siegra Asmoel / Global Look Press

Представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил убежденность страны в возможности достичь мирного соглашения между Киевом и Москвой, передает РИА Новости.

Калын допустил дипломатическое урегулирование конфликта и отметил, что вопрос стоит лишь в том, когда и каким образом оно будет достигнуто.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на своей территоррии. Он также рассказал, что на данный момент около двухсот граждан Турции находятся в разных городах Украины, а более 15 тысяч уже эвакуировано.

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Марина Совина
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