Турция выразила убежденность в мирном соглашении между Киевом и Москвой

Представитель президента Турции Калын заявил, что мир между Киевом и Москвой возможен

Представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил убежденность страны в возможности достичь мирного соглашения между Киевом и Москвой, передает РИА Новости.

Калын допустил дипломатическое урегулирование конфликта и отметил, что вопрос стоит лишь в том, когда и каким образом оно будет достигнуто.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на своей территоррии. Он также рассказал, что на данный момент около двухсот граждан Турции находятся в разных городах Украины, а более 15 тысяч уже эвакуировано.