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Поддержавший бан России норвежский биатлонист рассказал о реакции фанатов

Норвежский биатлонист Тарьей Бе заявил об агрессии российских фанатов из-за его позиции

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Норвежский биатлонист Тарьей Бе рассказал о реакции российских фанатов на то, что он поддержал санкции спортивных организаций в отношении страны. Его слова приводит Dagbladet.

По словам норвежца, он был готов к агрессии, так как проявил радикальную позицию, отметив, что его не волнует мнение российских критиков. «Многие пишут: "Тебе не будут рады в России" и тому подобное. Больше жалко их, чем себя. Если знаешь, что отстаиваешь благое дело, это превосходит все последствия», — подчеркнул он.

17 марта Бе поддержал отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров. Норвежец назвал бан сборных правильным, так как спорт является важной частью коммуникации и индустрии развлечений.

В этот же день Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о том, что начинает процедуру отстранения Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона. В течение семи дней Национальные федерации могут отреагировать на решение IBU. По истечении этого срока исполком примет окончательный вердикт, который немедленно вступит в силу.

2 марта исполнительный комитет IBU запретил россиянам участвовать в международных соревнованиях.

Андрей Стрельцов
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