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В России закончились PlayStation 5

Официальные ретейлеры прекратили продажу PlayStation 5

Фото: Shutterstock

В российских магазинах электроники исчезли консоли PlayStation 5. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как стало известно, у ряда ретейлеров, которые официально реализуют приставки Sony в России, остановились продажи консолей. Так, страницу с PlayStation 5 можно найти на сайте «М.Видео», однако перейти на нее невозможно. Также страницы с товаром не открываются при переходе на них по прямой ссылке. В «Эльдорадо» при переходе по ссылке с PS5 открывается раздел с игровыми приставками.

На сайте DNS при поиске приставки Sony появляется сообщение, что данный товар не обнаружен. Также сайт магазина может открыть раздел с игровыми консолями. Судя по всему, у ретейлера также закончились приставки и он прекратил продажи устройств.

При этом на сайтах интернет-магазинов можно найти консоли от Microsoft. Так, сайт «М.Видео» предлагает приобрести флагманскую приставку Xbox Series X, оцененную в 89 999 рублей. Также в сети магазинов электроники доступны консоли Xbox Series S, которые оценили в 59 999 рублей.

Ранее стало известно, что в России резко подорожали геймпады для консолей Sony и Microsoft — до 10 тысяч рублей у некоторых ретейлеров. Об удорожании приставок PS5 и Xbox Series «Лента.ру» сообщала 16 марта.

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Андрей Ставицкий
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