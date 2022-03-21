Карякина дисквалифицировали на шесть месяцев

Международная шахматная федерация дисквалифицировала россиянина Карякина на шесть месяцев

Комиссия этики Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировала россиянина Сергея Карякина на шесть месяцев. Об этом сообщается на сайте организации.

«Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 кодекса этики FIDE, ему запрещено на шесть месяцев участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях FIDE», — говорится в заявлении. Наказание вступает в силу с 21 марта 2022 года. Таким образом, Карякина лишили возможности принять участие в турнире претендентов, который должен пройти с 16 июня по 7 июля 2022 года.

Решение было принято после публичных выступлений гроссмейстера. Ранее Карякин поддержал проведение спецоперации ВС РФ на территории Украины.

16 марта FIDE отстранила сборные России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. При этом спортсменам из указанных стран разрешено выступать на индивидуальных турнирах FIDE. Условием является нейтральный статус.