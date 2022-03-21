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Карякина дисквалифицировали на шесть месяцев

Международная шахматная федерация дисквалифицировала россиянина Карякина на шесть месяцев

Фото: Igor Russak / globallookpress.com

Комиссия этики Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировала россиянина Сергея Карякина на шесть месяцев. Об этом сообщается на сайте организации.

«Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 кодекса этики FIDE, ему запрещено на шесть месяцев участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях FIDE», — говорится в заявлении. Наказание вступает в силу с 21 марта 2022 года. Таким образом, Карякина лишили возможности принять участие в турнире претендентов, который должен пройти с 16 июня по 7 июля 2022 года.

Решение было принято после публичных выступлений гроссмейстера. Ранее Карякин поддержал проведение спецоперации ВС РФ на территории Украины.

16 марта FIDE отстранила сборные России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. При этом спортсменам из указанных стран разрешено выступать на индивидуальных турнирах FIDE. Условием является нейтральный статус.

Дарья Коршунова
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