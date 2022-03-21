Гособвинение обжалует приговор бывшему главе Кирова

Прокуратура обжалует приговор экс-главе Кирова Быкову, осужденному на 8 лет за взятки

Прокуратура обжалует приговор ранее осужденному за взятки бывшему главе Кирова и экс-председателю Законодательного собрания Кировской области Владимиру Быкову. Об этом в понедельник, 21 марта, Ленте.ру сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В апелляционном представлении гособвинители привели доводы о незаконности его оправдания и потребовали повторного рассмотрения дела. Ранее суд признал его виновным в получении взяток на сумму 7,8 миллиона рублей и оправдал по четырем эпизодам, связанным с мошенничеством и растратой.

По данным следствия, с 2014 по 2016 год Быков на посту главы города получил взятку от бизнесмена через посредника, обещая помочь с поставками топлива компании «АТП». За это преступление он был приговорен к восьми годам колонии и оштрафован на 15,6 миллиона рублей.