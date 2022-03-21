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Появились детали лишения золота российской чемпионки Игр-2012 за допинг

В МОК рассказали, что перераспределение золота Лашмановой произойдет не автоматически

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали о деталях процедуры лишения легкоатлетки Елены Лашмановой золотой медали Игр 2012 года в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС.

В МОК подчеркнули, что перераспределение медалей происходит не автоматически, а согласно принципу, предложенному комиссией спортсменов и одобренному исполкомом комитета. Отмечается, что дисквалифицированный спортсмен может обжаловать решение, и лишь тогда МОК утверждает перераспределение.

Об отстранении Лашмановой стало известно ранее 21 марта. Спортсменку дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Результаты Лашмановой в период с 18 февраля 2012-го по 3 января 2014-го аннулированы. Таким образом, спортсменка была лишена золотых медалей Игр-2012 и чемпионата мира по легкой атлетике-2013 в спортивной ходьбе.

Из-за систематических нарушений антидопинговых правил деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics была приостановлена в 2015 году. Ограничения не позволяют российским атлетам выступать на международных соревнованиях без получения нейтрального статуса.

Анастасия Борисова
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