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Российскую олимпийскую чемпионку 2012 года лишили медали за допинг

Российскую чемпионку ОИ-2012 Елену Лашманову дисквалифицировали за допинг и лишили медали

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Олимпийскую чемпионку 2012 года в спортивной ходьбе Елену Лашманову дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU)..

Срок отстранения отсчитывается с 9 марта 2021 года. Результаты Лашмановой в период с 18 февраля 2012-го по 3 января 2014-го аннулированы. Таким образом, спортсменка лишена золотой медали Игр.

Из-за систематических нарушений антидопинговых правил деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics была приостановлена в 2015 году. Ограничения не позволяют российским атлетам выступать на международных соревнованиях без получения нейтрального статуса.

Дарья Коршунова
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