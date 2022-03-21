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Евросоюз одобрил стратегию безопасности и обороны

Глава МИД Латвии Ринкевичс сообщил, что ЕС одобрил «Стратегический компас»

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Европейский Союз (ЕС) одобрил первую в своей истории общую стратегию в области безопасности и обороны «Стратегический компас», сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы МИД, «Стратегический компас» дает необходимый набор инструментов для того, чтобы Евросоюз «стал настоящим геополитическим игроком в области безопасности и обороны вместе с НАТО».

Ранее сообщалось, что согласовать «Стратегический компас» планируется на встрече министров иностранных дел и обороны ЕС. Окончательное утверждение программы ожидается на саммите лидеров Евросоюза 24-25 марта.

Президент Франции Эммануэль Макрон 21 марта заявил, что Евросоюз должен обеспечить свой продовольственный суверенитет и диверсифицировать источники снабжения. Он добавил, что Франция будет работать над стратегической автономией в оборонном секторе. «ЕС смог быстро и скоординировано реагировать на кризис, организуя прием беженцев, направляя Украине военное снаряжение, а также принимая беспрецедентные санкции в отношении России», — отметил Макрон.

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Алевтина Запольская
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