Второй Макгрегор обесценил выступления Нурмагомедова

Боец UFC Пэдди Пимблетт посчитал свою победу ярче, чем любой поединок Нурмагомедова

Британский боец смешанного стиля (MMA) Пэдди Пимблетт обесценил выступления россиянина Хабиба Нурмагомедова, назвав себя более зрелищным спортсменом. Его слова приводит Daily Star.

После победы над Родриго Варгасом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне британец заявил, что его выступление было ярче, чем любой из 29 победных боев Нурмагомедова. Пимблетт провел второй поединок в рамках промоушена.

Британца сравнивают с Конором Макгрегором. Как и ирландец, он одержал ряд побед под эгидой промоушена Cage Warriors, после чего подписал контракт с UFC. Пимблетта назвают Вторым Макгрегором.

Ранее 20 марта глава UFC Дэйна Уайт отметил, что 27-летний уроженец Ливерпуля пользуется огромной популярностью. Он признал, что хайп вокруг Пимблетта оправдан и отметил его яркое выступление в поединке против Варгаса.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.