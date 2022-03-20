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Глава UFC высказался о хайпе вокруг Второго Макгрегора

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что хайп вокруг британского бойца Пэдди Пимблетта оправдан

Фото: Per Haljestam / USA TODAY Sports / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о популярности британского новичка промоушена Пэдди Пимблетта. Его слова приводит MMA Junkie.

Пимблетт одержал вторую победу подряд в рамках промоушена, вынудив сдаться Родриго Варгаса на турнире UFC в Лондоне. Британца сравнивают с экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором, называя его Вторым Макгрегором.

Уайт заявил, что Пимблетт впечатлил его своим выступлением в октагоне и даже выходом на арену. Он отметил, что вокруг британца наблюдается огромный хайп, и подчеркнул, что популярность бойца оправдана.

«Простой пример. В своем Instagram я опубликовал видео с битвы взглядов. Дуэль Волкова и Аспиналла (бой с участием россиянина Александра Волкова возглавил турнир в Лондоне — прим. «Ленты.ру») набрала 120 тысяч просмотров. Ролик с Пэдди — 1,3 миллиона», — добавил он.

Пимблетт дебютировал в UFC в сентябре 2021-го. Тогда он нокаутировал бразильца Луиджи Вендрамини. Как и Макгрегор, Пимблетт выступал в Cage Warriors до перехода в UFC.

Николай Костюков
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