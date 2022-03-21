В Белом доме прокомментировали уход американских компаний из России

Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что компании США сами решили покинуть Россию

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов прокомментировала уход американских компаний из России, сообщает РИА Новости.

Псаки сообщила, что власти США не просили какие-либо организации приостановить свою деятельность в России. Компании сами решили покинуть страну.

«Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу из России. Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению», — заявила пресс-секретарь ведомства в ответ на вопрос, существует ли у администрации США позиция насчет присутствия компаний страны в России.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что западные бренды ушли из России из-за политического давления. Их возвращение зависит от сроков завершения специальной операции на Украине, полагает эксперт.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация страны.