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В Белом доме прокомментировали уход американских компаний из России

Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что компании США сами решили покинуть Россию
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Leah Millis / Reuters

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов прокомментировала уход американских компаний из России, сообщает РИА Новости.

Псаки сообщила, что власти США не просили какие-либо организации приостановить свою деятельность в России. Компании сами решили покинуть страну.

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«Мы не просили какую-либо компанию конкретно предпринимать шаги по выходу из России. Мы приветствовали тех, кто принял такое решение, и им придется принимать решения по своему усмотрению», — заявила пресс-секретарь ведомства в ответ на вопрос, существует ли у администрации США позиция насчет присутствия компаний страны в России.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что западные бренды ушли из России из-за политического давления. Их возвращение зависит от сроков завершения специальной операции на Украине, полагает эксперт.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация страны.

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Марина Совина
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