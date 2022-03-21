ВФЛА отказалась подавать апелляцию в CAS на отстранение россиян от турниров

ВФЛА не будет подавать апелляцию в CAS на отстранение российских легкоатлетов от турниров

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала отстранение отечественных спортсменов от международных турниров под эгидой World Athletics. Ее слова приводит RT.

Она заявила, что ВФЛА не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). «Мы рассматриваем вариант обращения в CAS впоследствии, если не найдем понимания со стороны World Athletics по тем моментам и вопросам, которые сейчас перед ними обозначили», — рассказала Привалова. Она подчеркнула, что ВФЛА требует от международной ассоциации отделить политическую подоплеку отстранения спортсменов от технических моментов восстановления федерации.

1 марта World Athletics отказалась допускать российских и белорусских легкоатлетов до участия в международных стартах. Таким образом, спортсмены пропустят чемпионат мира в США, чемпионат мира в помещении в Сербии и первенство мира по спортивной ходьбе в Омане.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в 2015 году из-за систематических нарушений антидопинговых правил. Ограничения не позволяют российским атлетам выступать на международных соревнованиях без получения нейтрального статуса.