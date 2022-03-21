В ЕС начали рассматривать вопрос о членстве Украины

Комиссар Вархеи заявил, что ЕС рассматривает заявку Украины на членство в союзе

Совет глав МИД Евросоюза начал рассматривать заявку Украины на участие в организации. Об этом написал еврокомиссар по политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархеи на свой странице в Twitter.

«ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь. И мы начали работать над вынесением заключения по заявке Украины на членство в ЕС. Мы будем работать так быстро, как только сможем», — заявил Вархеи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал срок предоставления республике решения о ее членстве в Европейском союзе. По словам Зеленского, ЕК определится с вопросом предоставления Украине членства в ЕС в течение нескольких месяцев.

28 февраля стало известно, что Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Позднее заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что в Киеве не получили быстрого ответа со стороны Брюсселя на вопрос о процедуре принятия республики в ЕС.