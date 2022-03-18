Зеленский назвал срок предоставления Украине решения о членстве в Евросоюзе

Зеленский заявил, что ЕК определится с членством Украины в ЕС в течение нескольких месяцев

Президент Украины Владимир Зеленский назвал срок предоставления республике решения о ее членстве в Европейском союзе (ЕС). Об этом он заявил по итогам переговоров с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

По словам Зеленского, ЕК определится с вопросом предоставления Украине членства в ЕС в течение нескольких месяцев.

«Имел предметный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мнение Еврокомиссии о заявке Украины по членству в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев», — сообщил президент.

28 февраля стало известно, что Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Позднее заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что в Киеве не получили быстрого ответа со стороны Брюсселя на вопрос о процедуре принятия республики в ЕС.