Муратов решил выставить на аукцион Нобелевскую медаль ради помощи беженцам

Главред «Новой газеты» Муратов передаст Нобелевскую медаль фонду помощи беженцам с Украины

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, ставший лауреатом Нобелевской премии мира, сообщил, что выставит на аукцион свою медаль. Журналист направит вырученные от продажи средства на помощь украинским беженцам, сообщает ТАСС.

«"Новая газета" и я решили передать Нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше десяти миллионов», — написал Муратов. Также журналист попросил откликнуться аукционные дома, которые готовы выставить награду на торги.

Ранее Муратов рассказал о том, как распорядился своей Нобелевской премией. По словам журналиста, часть суммы он перечислил детскому хоспису, а также благотворительным фондам, которые помогают людям с тяжелыми заболеваниями.

О том, что главред «Новой газеты» стал лауреатом Нобелевской премии мира, стало известно 8 октября прошлого года. Муратов получил поздравления из Кремля и ООН, а также от президента США Джо Байдена.