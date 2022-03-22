Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Муратов решил выставить на аукцион Нобелевскую медаль ради помощи беженцам

Главред «Новой газеты» Муратов передаст Нобелевскую медаль фонду помощи беженцам с Украины

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, ставший лауреатом Нобелевской премии мира, сообщил, что выставит на аукцион свою медаль. Журналист направит вырученные от продажи средства на помощь украинским беженцам, сообщает ТАСС.

«"Новая газета" и я решили передать Нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше десяти миллионов», — написал Муратов. Также журналист попросил откликнуться аукционные дома, которые готовы выставить награду на торги.

Ранее Муратов рассказал о том, как распорядился своей Нобелевской премией. По словам журналиста, часть суммы он перечислил детскому хоспису, а также благотворительным фондам, которые помогают людям с тяжелыми заболеваниями.

О том, что главред «Новой газеты» стал лауреатом Нобелевской премии мира, стало известно 8 октября прошлого года. Муратов получил поздравления из Кремля и ООН, а также от президента США Джо Байдена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Власти России собрались попрощаться с частью иностранных автопроизводителей
В российских аптеках рассказали о запасах лекарств
В ДНР сообщили о полном прекращении обмена пленными с Украиной
В электрокары в российском регионе вложат миллиарды рублей
Модельер Маша Цигаль дала советы по выбору одежды на блошиных рынках
Стало известно о роскошных домах Абрамовича по всему миру
Свиньи обратили в бегство напавшего на них медведя
Спрогнозирован отъезд до 100 тысяч IT-специалистов из России
Карабах обвинил Азербайджан в гуманитарном терроризме
«Аэрофлот» запустит рейсы в популярную азиатскую страну
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.