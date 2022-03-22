Байден предсказал ответ России на санкции Запада

Президент США Байден утверждает, что Россия ответит на санкции Запада кибератаками

Президент США Джо Байден утверждает, что Россия, вероятнее всего, ответит на принимаемые против нее Западом меры кибератаками. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам следует с осторожностью ждать того, что последует. Он знает, что будут суровые последствия в связи с единым фронтом НАТО», — предсказал он, говоря о президенте России Владимире Путине и возможных шагах Москвы в ответ на санкции и иные рестрикции Запада, которые были применены после начала специальной операции на Украине.

15 марта министерство иностранных дел РФ опубликовало «стоп-лист» американских граждан, против которых вводятся санкции. В перечень внесли президента страны Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бернса, помощника президента по нацбезопасности Джейкоба Салливана и главу Пентагона Ллойда Остина. Помимо этого, в список попали Хилари Клинтон, Хантер Байден и директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр.

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.