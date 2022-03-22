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Байден предсказал ответ России на санкции Запада

Президент США Байден утверждает, что Россия ответит на санкции Запада кибератаками

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден утверждает, что Россия, вероятнее всего, ответит на принимаемые против нее Западом меры кибератаками. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам следует с осторожностью ждать того, что последует. Он знает, что будут суровые последствия в связи с единым фронтом НАТО», — предсказал он, говоря о президенте России Владимире Путине и возможных шагах Москвы в ответ на санкции и иные рестрикции Запада, которые были применены после начала специальной операции на Украине.

15 марта министерство иностранных дел РФ опубликовало «стоп-лист» американских граждан, против которых вводятся санкции. В перечень внесли президента страны Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бернса, помощника президента по нацбезопасности Джейкоба Салливана и главу Пентагона Ллойда Остина. Помимо этого, в список попали Хилари Клинтон, Хантер Байден и директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр.

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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