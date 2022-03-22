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ПСЖ разделился на кланы

RMC Sport: между футболистами ПСЖ возник конфликт после вылета из Лиги чемпионов

Фото: Reuters

Между футболистами французского ПСЖ возник конфликт. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, команда разделилась на клан южноамериканских и франкоязычных игроков. Одна из групп выразила убежденность в том, что игроки второй не проявляют самоотдачи, а руководство клуба относится к ним недостаточно строго. Отмечается, что напряжение между футболистами возросло после вылета из Лиги чемпионов и разгромного поражения от «Монако» в чемпионате страны.

ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов 10 марта. Клуб проиграл мадридскому «Реалу» в ответном матче 1/8 финала турнира со счетом 1:3. В первой встрече ПСЖ обыграл сливочных со счетом 1:0.

После 29 туров чемпионата страны парижане лидируют, обгоняя ближайших преследователей на 12 очков. В следующем матче, который пройдет 3 апреля, команда сыграет с «Лорьяном».

Анастасия Борисова
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