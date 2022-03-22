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Клубы РПЛ поддержали расширение лиги

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что клубы поддержали расширение лиги до 18 команд
Ашот Хачатурянц

Ашот Хачатурянц. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил о том, что клубы поддержали расширение лиги. Об этом сообщает ТАСС.

Клубы РПЛ согласны на увеличение числа участников элитного турнира до 18 команд. Изменения должны вступить в силу с сезоне-2022/2023.

4 марта главный тренер сборной России Валерий Карпин поддержал идею о расширении РПЛ. Он подчеркнул необходимость увеличения числа игр в чемпионате на фоне отсутствия еврокубков.

К идее о расширении числа участников РПЛ вернулись на фоне санкций в отношении российских команд. 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из международных турниров.

Николай Костюков
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