Клубы РПЛ поддержали расширение лиги

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что клубы поддержали расширение лиги до 18 команд

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил о том, что клубы поддержали расширение лиги. Об этом сообщает ТАСС.

Клубы РПЛ согласны на увеличение числа участников элитного турнира до 18 команд. Изменения должны вступить в силу с сезоне-2022/2023.

4 марта главный тренер сборной России Валерий Карпин поддержал идею о расширении РПЛ. Он подчеркнул необходимость увеличения числа игр в чемпионате на фоне отсутствия еврокубков.

К идее о расширении числа участников РПЛ вернулись на фоне санкций в отношении российских команд. 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из международных турниров.