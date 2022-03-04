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Спорт

Карпин выступил за расширение РПЛ

Главный тренер сборной России Карпин выступил за увеличение количества команд в РПЛ
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Главный тренер национальной команды по футболу Валерий Карпин выступил за расширение Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Sport24.

По словам Карпина, необходимо увеличить количество команд в чемпионате. «У нас не будет еврокубков и не будет пауз на сборные. 30 туров можно сыграть за шесть месяцев, а шесть месяцев остальные что делать?» — заявил он. При этом специалист сказал, что не может назвать точное количество команд, которые должны будут соревноваться.

Ранее Карпин рассказал об эмоциональном состоянии футболистов после отстранения от международных соревнований. Он заявил, что игроки находятся в шоке из-за сложившейся ситуации. Тренер отметил, что они считают несправедливым решение отстранить команду от турниров.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из международных турниров. Сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Дарья Коршунова
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