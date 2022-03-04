Карпин рассказал о шоке футболистов после отстранения от международных турниров

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал об эмоциональном состоянии футболистов после отстранения от международных соревнований. Его слова передает Sport24.

Карпин заявил, что футболисты находятся в шоке из-за сложившейся ситуации. Он отметил, что игроки считают несправедливым решение отстранить команду от турниров.

Ранее Карпин рассказал, что форвард «Зенита» Артем Дзюба выразил желание вернуться в сборную России. «Встречался с футболистами "Зенита", которые были в сборной. Артем тоже попросил о встрече. Сказал, что готов и хочет играть за сборную», — поделился Карпин. Он посоветовал футболисту тренироваться и заявил, что штаб решит, вызывать его или нет.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили о бессрочном исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.