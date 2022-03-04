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Карпин рассказал о шоке футболистов после отстранения от международных турниров

Карпин заявил, что футболисты в шоке и считают несправедливым отстранение от соревнований

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал об эмоциональном состоянии футболистов после отстранения от международных соревнований. Его слова передает Sport24.

Карпин заявил, что футболисты находятся в шоке из-за сложившейся ситуации. Он отметил, что игроки считают несправедливым решение отстранить команду от турниров.

Ранее Карпин рассказал, что форвард «Зенита» Артем Дзюба выразил желание вернуться в сборную России. «Встречался с футболистами "Зенита", которые были в сборной. Артем тоже попросил о встрече. Сказал, что готов и хочет играть за сборную», — поделился Карпин. Он посоветовал футболисту тренироваться и заявил, что штаб решит, вызывать его или нет.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили о бессрочном исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Дарья Коршунова
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