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Жених и невеста устроили драку сразу же после свадьбы и оказались в тюрьме

Молодожены подрались в гостинице сразу после церемонии бракосочетания и были арестованы

Фото: WESH Orlando

В США жених и невеста устроили драку в гостинице сразу же после церемонии бракосочетания и оказались в тюрьме. Об этом сообщает WBBH-TV.

Пару задержали в городе Нейплс, штат Флорида, после того как в воскресенье, 20 марта, сообщение о драке поступило из отеля Hilton. Прибывшая полиция обнаружила в номере отеля Джона Герхарда, у которого был разбит нос и разорвана одежда, и Стефани Джинас, свадебное платье которой было заляпано кровью.

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В ходе опроса выяснилось, что молодожены сыграли свадьбу накануне, ночью поругались, а утром подрались. Ссора, по словам женщины, произошла из-за брата ее мужа. Джинас также призналась, что первой полезла в драку и ударила мужа головой в лицо. Жених и невеста отказались от медицинской помощи и признали вину, однако все равно были арестованы по обвинению в домашнем насилии.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Панрути невеста бросила жениха за день до свадьбы и вышла замуж за другого. Разлад случился из-за двоюродного брата девушки.

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Никита Савин
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