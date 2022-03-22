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Россия ответила на обвинения в ядерной эскалации

Замглавы МИД Рябков заявил о спекуляциях Запада на теме применения ядерного оружия Россией

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Западные страны спекулируют на теме применения ядерного оружия Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Дипломат отметил, что несмотря на обвинения Запада в эскалации ядерной угрозы, Россия ответственно относится к вопросам использования оружия массового поражения.

«Вопрос гипотетического использования военного ядерного потенциала замыкается целиком и полностью на соответствующие положения российской военной доктрины и соответствующие положения основ государственной политики в области ядерного сдерживания», — заявил Рябков.

27 февраля президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителем Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым отдал приказ перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства. Он отметил, что страны НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес российской стороны.

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Николай Чигасов
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