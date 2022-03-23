Роскомнадзор заблокировал сайт с данными юзеров «Яндекс.Еды»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту со слитыми данными юзеров сервиса «Яндекс.Еда»

Роскомнадзор заблокировал сайт, на котором содержались слитые данные юзеров сервиса для доставки еды и продуктов «Яндекс.Еда». Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что соответствующий ресурс был внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Ранее 23 марта информагентство ТАСС сообщило, что Роскомнадзор ограничил доступ к сервису «Яндекс.Еда». Позже в новость были внесены правки, в которых уточнялось, что речь шла не о блокировке сервиса, а о блокировке ресурса с личными данными его пользователей. Роскомнадзор также подтвердил, что не блокировал «Яндекс.Еду».

Незадолго до этого ряд Telegram-каналов и СМИ также сообщил о сайте с картой, на которой были представлены данные клиентов «Яндекс.Еды». Ресурс предоставлял информацию об адресе пользователей, а также их номера телефона, имена и информацию об их тратах на заказы.

После этого Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Яндекс.Еды» за нарушение закона о персональных данных. Перед этим в компании опровергли публикации о предполагаемой новой утечке информации о юзерах. По словам представителя сервиса, с 1 марта новых инцидентов в сфере информационной безопасности в компании не было.

«Яндекс.Еда» заявила об утечке данных юзеров 1 марта. В компании отметили, что информация о клиентах была опубликована в интернете из-за недобросовестных действий одного из сотрудников. Утверждалось, что после инцидента «Яндекс» ужесточил подход к хранению чувствительной информации, а в отношении виновного в утечке работника предприняли установленные законом меры.