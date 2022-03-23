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Казахи попытались сбежать из Белоруссии и попались польским пограничникам

На границе Польши и Белоруссии задержали шестерых граждан Казахстана

Фото: Grzegorz Dabrowski / Reuters

На польско-белорусской границе задержали шестерых граждан Казахстана. Они попытались пересечь реку Свислочь в направлении польского города Белосток. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik.

Казахи попытались бежать из Белоруссии на территорию Польши, следует из сводки польской пограничной стражи в Twitter. Выходцев из Казахстана пограничники задержали в ночь с 22 на 23 марта.

Обычно нелегально пересечь белорусско-польскую границу пытаются выходцы преимущественно из стран Ближнего Востока — Ирана, Ирака и Сирии. Задержание казахстанцев и других граждан-нелегалов из стран СНГ — нетипичный инцидент для погранслужбы.

Ранее в МИД Польши вызвали российского посла в стране Сергея Андреева. В дипмиссии не прокомментировали причины дополнительного внимания к послу России.

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Дмитрий Настасьев
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