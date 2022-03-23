Названо обязательное условие для похудения к лету

Нутрициолог Шишова посоветовала выйти в дефицит калорий, чтобы похудеть к лету

Чтобы похудеть к лету, человеку нужно обязательно считать калории и устроить себе их дефицит. Об этом условии рассказала «Ленте.ру» нутрициолог Ева Шишова.

«Если норма у женщин 2000 калорий в сутки, и она питается на 1700, дефицит получается 300 калорий — здесь будет более медленное снижение веса, если сделать пожестче дефицит, например, на 1500 — здесь конечно вес будет уходить быстрее, если добавить еще активность — то еще быстрее будет уходить вес», — поделилась она.

По словам нутрициолога, спорт способствует увеличению расхода калорий и ускорению жиросжигания. Однако Шишова обратила внимание, что, если у человека очень большой вес ему могут быть противопоказаны занятия спортом, в таком случае можно просто больше ходить в течение дня.

Подсчет калорий

Чтобы узнать свою норму калорий, нутрициолог посоветовала обратиться к формуле Харриса-Бенедикта или Маффина-Джеора. Последняя, по ее словам, самая популярная и подходит большинству людей.

Если человек хочет похудеть, то обязателен подсчет калорий в течение дня. Для этого можно скачать специальное приложение, рассказала Шишова. «Чтобы человек вышел в дефицит калорий, ему нужно считать калории, потому что очень часто мы перекусываем, пьем какие-то сладкие напитки, тот же самый капучино с молоком, не считаем это все, и выходит так, что человек думает, что он в дефиците калорий, потому что он это не считает, а на самом деле нет», — объяснила она.

Нутрициолог рекомендовала добавить в рацион больше белка, так как он долго переваривается, за счет чего человек не испытывает голод, а также сложных углеводов и призвала ни в коем случае не отказываться от гарнира на обед. «Человек даже не поймет, что он на похудении, потому что у него постоянно будет сытость, потому что белки, углеводы долго усваиваются и чувства голода не будет», — заключила Шишова.

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