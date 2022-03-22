Диетолог Лаинг назвала более действенными диеты, при которых можно съесть десерт

Диетолог назвала три главные ошибки при похудении, которые мешают добиться результата и вредят организму и психике. Их слова приводит Express.

По мнению диетолога Джорджии Эммы Лаинг, слишком строгие диеты не работают. Она объяснила это тем, что человек не может постоянно питаться очень ограниченно, и, когда диета закончится, худеющий может сорваться и начать объедаться продуктами, которые были под запретом. Более того, из-за ограничений в питании человек может постоянно чувствовать нехватку энергии и ложную усталость.

Лаинг добавила, что краткосрочные экстремальные диеты обычно не приносят устойчивого результата, а вес быстро возвращается. Чтобы не подвергать организм стрессу и получить фигуру мечты, она рекомендует настроиться на более плавные и растянутые во времени изменения. «Устойчивые диеты, соблюдая которые можно позволить себе больше и иногда съесть десерт, часто бывают наиболее действенными», — сказала она.

Диетолог обратила внимание на то, что те диеты, следуя которым человек не получает достаточное количество питательных веществ, вредны и неправильны. Такой способ похудения может быть эффективным в краткосрочной перспективе, но причиненный здоровью вред может быть достаточно серьезным и влиять на качество жизни в дальнейшем.

Ранее индийский диетолог Нмами Агарвал развенчала миф о том, что яичные желтки вредны для здоровья. Агарвал полагает, что положительные качества желтков перевешивают их недостатки.