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Диетолог развенчала миф о яичных желтках

Диетолог Агарвал считает, что положительные качества желтков перевешивают их недостатки

Фото: Globallookpress.com

Индийский диетолог Нмами Агарвал развенчала миф о том, что яичные желтки вредны для здоровья. Об этом пишет NDTV.

Люди, следящие за своим весом, зачастую избегают яичных желтков, поскольку считают, что их употребление ведет к сердечно-сосудистым болезням. Это связано с тем, что в них содержится холестерин, избыток которого приводит к атеросклерозу кровеносных сосудов.

Агарвал полагает, что положительные качества желтков перевешивают их недостатки. По ее словам, помимо холестерина, в них есть жизненно необходимые витамины A, D, E, K, B9 и B12, а также омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. За счет этого они уменьшают риск расстройств системы пищеварения и проблем со зрением.

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Диетолог посоветовала есть желтки в яйцах пашот с авокадо. Она считает, что это питательное и вкусное блюдо может быть отличным началом дня. Кроме того, его можно использовать для того, чтобы перекусить.

Ранее сообщалось, что индийский диетолог Нмами Агарвал дала простые советы тем, кто хочет начать правильно питаться, но не знает, как подступиться к здоровому образу жизни. Врач отметила, что самое важное — не морить себя голодом и не винить за каждый срыв.

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Олег Парамонов
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