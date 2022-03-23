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В Кремле прокомментировали закон о фейках о российской армии

Песков назвал закон о фейках жестким, но соответствующим текущей информационной войне

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал закон о фейках о российской армии. Он назвал закон жестким, но соответствующим текущей информационной войне. Его слова передает «Интерфакс».

«Есть закон, есть положение закона. Он достаточно жесткий. С другой стороны, он полностью соответствует той ситуации тотальной информационной войны, жесточайшей информационной войны, в которой оказалась наша страна. Положения этого закона должны применяться», — высказался официальный представитель Кремля.

При этом Песков отказался комментировать возбуждение Следственным комитетом (СК) уголовного дела против журналиста Александра Невзорова за распространение фейков о действиях Вооруженных сил (ВС) России.

О том, что СК возбудил дело в отношении Невзорова, стало известно 22 марта. Поводом стали его публикации о ходе спецоперации в социальных сетях. Отмечалось, что материалы сопровождались недостоверными фотографиями.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ. Максимальное наказание за фейки составляет до 15 лет лишения свободы.

24 февраля президент России объявил о начале спецоперации на территории Украины.

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Асель Минбаева
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