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ФИФА и УЕФА прекратили поддержку развития российского футбола

Глава РФС Дюков заявил, что ФИФА и УЕФА прекратили поддержку развития российского футбола
Александр Дюков

Александр Дюков. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратили выплаты в адрес организации в рамках программ развития футбола. Его слова приводит РИА Новости.

Дюков подчеркнул, что организации приостановили поддержку в данный момент, однако выполнили свои ранние обязательства. «Будем использовать их для развития наших проектов. Что касается наших взносов, то нами не предусмотрены какие-либо выплаты», — рассказал глава РФС.

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Кроме того, московский «Спартак», представлявший Россию в 1/8 финала Лиги Европы, был автоматически исключен из розыгрыша турнира.

После этого РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако предварительные слушания завершились в пользу ФИФА и УЕФА. Полноценные заседания должны состояться в ближайшие недели.

Анастасия Борисова
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