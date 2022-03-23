ФИФА и УЕФА прекратили поддержку развития российского футбола
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратили выплаты в адрес организации в рамках программ развития футбола. Его слова приводит РИА Новости.
Дюков подчеркнул, что организации приостановили поддержку в данный момент, однако выполнили свои ранние обязательства. «Будем использовать их для развития наших проектов. Что касается наших взносов, то нами не предусмотрены какие-либо выплаты», — рассказал глава РФС.
28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Кроме того, московский «Спартак», представлявший Россию в 1/8 финала Лиги Европы, был автоматически исключен из розыгрыша турнира.
После этого РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако предварительные слушания завершились в пользу ФИФА и УЕФА. Полноценные заседания должны состояться в ближайшие недели.