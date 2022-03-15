CAS отклонил апелляцию России на решение отстранить клубы от соревнований
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение об отстранении российских команд и сборных от международных соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что решение является промежуточным. Полноценные слушания должны состояться в ближайшие недели.
О подаче апелляции Российским футбольным союзом (РФС) в CAS стало известно 7 марта. Днем позже суд принял ее.
Из-за санкций УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Команда должна была участвовать в стыковых матчах за выход на мундиаль, однако сборные Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание играть с российскими футболистами.