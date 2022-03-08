CAS принял апелляцию РФС на решение отстранить сборную и клубы от соревнований

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял апелляцию Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается на сайте суда.

7 марта РФС подал апелляцию на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Команда должна была участвовать в стыковых матчах за выход на мундиаль. Сборные Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание играть с российскими футболистами.

Также «Спартак» исключен из розыгрыша Лиги Европы. Московский клуб был последним представителем России в еврокубках. Красно-белые должны были сыграть против «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.