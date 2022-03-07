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Спорт

РФС подал апелляцию в CAS на решение отстранить сборную и клубы от соревнований

РФС подал апелляцию в CAS на решение ФИФА и УЕФА отстранить сборную и клубы от турниров

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает ТАСС.

РФС подал апелляцию в CAS из-за решения Международной федерации футбола (ФИФА) и и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских клубов и сборной от участия в международных соревнованиях. В службе коммуникаций РФС уточнили, что обращение было подано в понедельник, 7 марта.

Таким образом, сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Команда должна была участвовать в стыковых матчах за выход на мундиаль. Сборные Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание играть с российскими футболистами.

Также «Спартак» исключен из розыгрыша Лиги Европы. Московский клуб был последним представителем России в еврокубках. Красно-белые должны были сыграть против «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.

Дарья Коршунова
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