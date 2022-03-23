Найдено применение искусственному интеллекту в кардиологии

Медики из США обучили искусственный интеллект CRANE выявлению отторжения трансплантата

Исследователи из Центра женского здоровья имени Бригама в Бостоне (США) нашли применение искусственному интеллекту в кардиологии. Его предлагают использовать в операциях по пересадке сердца. Результаты работы описаны в Nature Medicine.

Система оценки сердечной приживаемости CRANE способна обнаружить реакцию отторжения трансплантата и оценить его тяжесть. Ранее хирурги были вынуждены выявлять этот процесс достаточно субъективно и часто расходились во мнениях в постановке точного диагноза, что зачастую не шло на пользу пациентам с отторжением из-за задержки в лечении. Особенную сложность представлял процесс диагностики, так как на ранних стадиях пациенты могут не испытывать симптомов.

CRANE предназначен для использования совместно с экспертной оценкой, чтобы быстрее установить точный диагноз, а также может применяться в условиях нехватки специалистов. Разработчики обучили систему выявлению отторжения трансплантата, а также типированию и классификации, используя тысячи изображений из более чем 1300 биопсий сердца из исследовательского центра.

Ученые отметили, что сочетание искусственного и человеческого интеллекта может привести к единству мнений медиков и сократить время, необходимое для оценки биопсий.

Ранее американские ученые создали модель искусственного интеллекта, которая помогает находить новые данные о пациентах с диабетом первого типа.

