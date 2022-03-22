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Искусственный интеллект помог изучить диабет

Медики получили новые данные о людях с диабетом с помощью искусственного интеллекта

Фото: Nubelson Fernandes / Unsplash

Американские ученые разработали модель искусственного интеллекта, которая позволила найти новые данные о пациентах с диабетом первого типа. Исследование было опубликовано в журнале Diabetes Care.

Специалисты из Университета Миссури (США), а также детских больниц Канзас-Сити и штата Техас применили новый подход к сбору данных о больных диабетом. Команда медиков использовала искусственный интеллект, который помог лучше изучить болезнь. В ходе исследования были проанализированы медицинские карты 16 тысяч пациентов.

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Новые технологии помогли ученым выявить различные — до некоторого времени неизвестные — маркеры, свойственные пациентам и их родственникам. ИИ позволил выяснить, что у людей, ближайшие родственники которых страдали от диабета, чаще диагностировали гипертонию. Также родственники пациентов с диабетом первого типа чаще имели «определенные демографические характеристики».

«Мы позволяем компьютеру выполнить работу по соединению миллионов точек, чтобы определить основные контрастирующие закономерности между людьми с семейным анамнезом диабета первого типа и без него», — заявил автор модели ИИ Чи-Рен Шью (Chi-Ren Shyu). «Диабет первого типа — это не та болезнь, которая выглядит одинаково для всех», — подчеркнула соавтор исследования Эрин Таллон (Erin Tallon).

Ранее финляндские ученые рассказали о разработке нового способа предсказывания диабета первого типа у детей. Специалисты обратили внимание на эпигенетические изменения, формирующиеся в клетках иммунной системы еще до первых признаков заболевания.

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Андрей Ставицкий
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