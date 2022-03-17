Разработан способ предсказывания диабета первого типа

Финляндские ученые выявили новый способ обнаружения диабета первого типа у детей

Ученые из университета Турку в Финляндии разработали новый способ предсказывания диабета первого типа у детей. С его помощью заболевание можно диагностировать еще до начала образования в крови специфических антител. Выводы работы описаны в журнале Diabetes Care.

Более ранние исследования уже показывали, что наличие определенных антител позволяет обнаружить группы детей с повышенным риском развития диабета первого типа. Однако для еще более раннего выявления необходимы были новые биомаркеры, которыми оказались эпигенетические изменения, формирующиеся в клетках иммунной системы еще до первых признаков заболевания. Кроме того, внешнее воздействие, например, вирусные инфекции могут так же вызывать эпигенетические изменения.

В феврале 2022 года британские специалисты из Лидского университета раскрыли загадку механизмов развития диабета второго типа. Для этого они пошагово проследили изменения в молекуле hIAPP, которая помогает здоровому организму регулировать уровень инсулина в крови.