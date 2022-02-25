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Раскрыта загадка развития диабета второго типа

Британские ученые впервые проследили развитие механизмов диабета второго типа

Фото: Shutterstock

Ученые из Лидского университета в Великобритании раскрыли загадку механизмов развития диабета второго типа. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Команда исследователей впервые смогла проследить пошаговые изменения в молекуле hIAPP, также называемой островковым амилоидным полипептидом, которая помогает здоровому организму регулировать уровень инсулина в крови. Кроме того, они смогли обнаружить два соединения, которые обозначили как модуляторы молекул (molecule modulators), способные контролировать процесс превращения hIAPP в амилоид: одно из соединений замедляет, а другое ускоряет.

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Как считают специалисты, благодаря этому открытию медики могут использовать модуляторы молекул для лучшего понимания развития диабета и разработки новых препаратов, которые могли бы остановить или контролировать развитие амилоидных фибрилл.

В феврале 2021 года врач, директор по здоровому образу жизни в Boston Heart Diagnostics Майкл Дансингер назвал повышенную сонливость и жажду одними из симптомов диабета.

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Елена Апазиди
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