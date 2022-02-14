Названы два необычных симптома диабета

Врач, директор по здоровому образу жизни в Boston Heart Diagnostics Майкл Дансингер рассказал, что если человек почувствовал, что стал хотеть больше есть или ему все время хочется пить, стоит незамедлительно обратиться к врачу, поскольку подобные необычные симптомы могут говорить о наличии диабета, сообщает «Медик Форум».

Специалист, говоря о двух названных признаках, объяснил, что при диабете уровень сахара в крови повышается, с чем могут не справиться почки, через которые проходит глюкоза. Из-за этого у человека появляется потребность чаще посещать туалет, что, в свою очередь, приводит к потребности организма в большем количестве жидкости, из-за чего возникает жажда. Примерно то же самое происходит с чувством голода.

«Ваше тело превращает пищу, которую вы едите, в глюкозу, которую ваши клетки используют для получения энергии. Но вашим клеткам нужен инсулин, чтобы усваивать глюкозу. Это может вызвать чувство голода и усталость», — заявил медик.

Ранее американские врачи Кливлендской клиники назвали один из самых простых способов понять, имеется ли у человека диабет. По их словам, наличие заболевания определяется по необычному привкусу, который появляется во рту у диабетиков.