Назван способ определить наличие диабета по необычному привкусу во рту

Американские врачи Кливлендской клиники назвали один из самых простых способов понять, имеется ли у человека диабет. По их словам, наличие заболевания определяется по необычному привкусу, который появляется во рту у диабетиков, сообщает «Медик Форум».

Специалисты пояснили, что когда в ротовой полости без видимых на то причин возникает стойкий сладкий привкус, это говорит о том, что организм не может регулировать уровень сахара в крови. Это, в свою очередь, является предвестником диабета.

По мере развития диабета у пациента наблюдаются нарушения в работе поджелудочной железы, что приводит к тому, что организм постепенно становится не в состоянии обеспечить стабильный уровень сахара в крови, из-за чего происходит его рост. Вместе с этим нарушается чувствительность к сахароснижающему гормону инсулину, либо же его производится недостаточно. В крови повышается концентрация сахара, что приводит к появлению во рту сладковатого привкуса, рассказали медики.

Ранее ученые Великобритании и Новой Зеландии выяснили, почему множество пациентов, страдающих от гипертонии, также имеют диабет. Исследователи показали, что глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1) связывает кровяное давление и уровень сахара в крови. GLP-1 высвобождается из стенки кишечника после еды и влияет на выработку инсулина поджелудочной железой для контроля уровня сахара в крови.